ЯНАО и ХМАО вошли в пятерку регионов по доступности покупки автомобилей

Ямал и Югра попали в топ-5 регионов России по доступности покупки автомобилей. Позволить себе недорогую машину стоимостью в 1,2 миллиона рублей здесь могут 54% и 39% семей соответственно, выяснили аналитики.
«ЯНАО: место в рейтинге — 1. Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 миллиона рублей) — 54,7%. ХМАО: место в рейтинге — 4. Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 миллиона рублей) — 39,4%», — рассказали эксперты «РИА Рейтинг».
На втором месте расположилась Магаданская область с показателем в 44,5% семей способных купить авто. Третьим стал Чукотский АО. Там автомобиль ценой в 1,2 миллиона рублей могут купить 43,2% семей.
При этом, если рассматривать доступность покупки автомобилей более дорогой категории — до 2,9 миллионов рублей в кредит, то доля семей способных позволить себе такую покупку значительно снизится. Так в ЯНАО, подобную покупку смогут позволить себе 26% семей, а в ХМАО — 15%.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО и ЯНАО разделили второе место в списке регионов по самому высокому экономическому потенциалу. Рейтинг создавался по итогу третьего квартала 2024 года.
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