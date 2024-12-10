ХМАО и ЯНАО поделили второе место по самому высокому экономическому потенциалу

ХМАО и ЯНАО заняли вторую строчку рейтинга регионов России с самым высоким экономическим потенциалом по итогу третьего квартала 2024 года. Об этом сообщили в Фонде развития гражданского общества. Обогнать автономные округа смогла только Москва.
«Москва по итогам третьего квартала сохранила позиции региона-лидера с самым высоким в России экономическим потенциалом. Догоняет столицу ХМАО и ЯНАО, которые по этому показателю поделили второе место», — выяснили «Известия».
Индекс экономического потенциала Ямала и Югры равен 3,67. Он высчитывался по трем критериям: размеру уплаченного НДС, уровню средней зарплаты и суммарной прибыли организаций региона.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. Они обсудили вопросы сотрудничества, в частности, поддержание высокого банковского сервиса в регионе.
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