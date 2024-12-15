В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию зэка из «Полярной совы»

Пожизненно осужденный «Полярной совы» Сергей Халметов подал на апелляцию после признания его виновным в убийстве студентки пермского колледжа Валентины Шкляевой. Апелляцию рассмотрят 25 декабря в Пермском краевом суде, пишет «Комсомольская правда Пермь».
«В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию пожизненно осужденного заключенного „Полярной совы“ Сергея Халметова. Заседание состоится в среду, 25 декабря. В конце октября Халметову прибавили девять лет к его пожизненному сроку. Однако сейчас Халметов говорит, что Валентину он не убивал, а признание дал под давлением», — сообщает издание.
В октябре Сергея Халметова признали виновным в убийстве Валентины Шкляевой — 19-летней студентки пермского колледжа. URA.RU рассказало, что Халметов сознался в убийстве Шкляевой. Ранее он уже получил срок за убийство двух несовершеннолетних.
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