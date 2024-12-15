15 декабря 2024
14 декабря 2024

В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию зэка из «Полярной совы»

В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию зэка «Полярной совы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляцию рассмотрят 25 декабря
Апелляцию рассмотрят 25 декабря Фото:

Пожизненно осужденный «Полярной совы» Сергей Халметов подал на апелляцию после признания его виновным в убийстве студентки пермского колледжа Валентины Шкляевой. Апелляцию рассмотрят 25 декабря в Пермском краевом суде, пишет «Комсомольская правда Пермь».

«В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию пожизненно осужденного заключенного „Полярной совы“ Сергея Халметова. Заседание состоится в среду, 25 декабря. В конце октября Халметову прибавили девять лет к его пожизненному сроку. Однако сейчас Халметов говорит, что Валентину он не убивал, а признание дал под давлением», — сообщает издание.

В октябре Сергея Халметова признали виновным в убийстве Валентины Шкляевой — 19-летней студентки пермского колледжа. URA.RU рассказало, что Халметов сознался в убийстве Шкляевой. Ранее он уже получил срок за убийство двух несовершеннолетних.

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Пожизненно осужденный «Полярной совы» Сергей Халметов подал на апелляцию после признания его виновным в убийстве студентки пермского колледжа Валентины Шкляевой. Апелляцию рассмотрят 25 декабря в Пермском краевом суде, пишет «Комсомольская правда Пермь». «В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию пожизненно осужденного заключенного „Полярной совы“ Сергея Халметова. Заседание состоится в среду, 25 декабря. В конце октября Халметову прибавили девять лет к его пожизненному сроку. Однако сейчас Халметов говорит, что Валентину он не убивал, а признание дал под давлением», — сообщает издание. В октябре Сергея Халметова признали виновным в убийстве Валентины Шкляевой — 19-летней студентки пермского колледжа. URA.RU рассказало, что Халметов сознался в убийстве Шкляевой. Ранее он уже получил срок за убийство двух несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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