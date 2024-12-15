Президент Сербии объявил о начале переговоров с США и Россией из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией в связи с возможным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), часть акций которой принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». Он выразил опасения, что санкции могут быть введены с 1 января 2025 года. Об этом Вучич сообщил в видеообращении на своей странице в соцсетях.
«Мы изучили, каким образом нам поступать, как обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии. Для нас важнее всего, чтобы наши люди, вопреки большим проблемам, с которыми мы сталкиваемся на своем уровне, в работе и в повседневной жизни никак их не ощутили. В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, россиянами и всеми остальными», — цитирует агентство «Прайм» президента Сербии.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны США. Он также отметил, что рассматривается возможность пересмотра доли участия «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS в свете потенциальных американских рестрикций.
Вучич выражал поддержку России и подчеркивал свои тесные личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Сербии упомянул, что хорошо знаком с Путиным и призвал прислушиваться к его словам. Он выразил уверенность в том, что российский лидер не станет медлить с ответными мерами в случае угрозы для России.
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