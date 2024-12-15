15 декабря 2024

Курс биткоина впервые в истории превысил 106 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Курс биткоина превысил 106 тысяч долларов
Курс биткоина превысил 106 тысяч долларов Фото:

Стоимость биткойна установила очередной исторический максимум. Криптовалюта превысила отметку в 106 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

«Текущая цена биткоина составляет 106 000 долларов. За последние 24 часа рост составил 4.26%», — следует из информации, размещенной на сайте.

Криптовалюта побила свой предыдущий рекорд в 100 тысяч долларов. Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков сообщил, что в 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов.

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Стоимость биткойна установила очередной исторический максимум. Криптовалюта превысила отметку в 106 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance. «Текущая цена биткоина составляет 106 000 долларов. За последние 24 часа рост составил 4.26%», — следует из информации, размещенной на сайте. Криптовалюта побила свой предыдущий рекорд в 100 тысяч долларов. Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков сообщил, что в 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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