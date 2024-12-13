Финансист заявил о перипетиях курса рубля в 2025 году

В 2025 году укрепление национальной российской валюты маловероятно. Временами доллар будет стоить до 127 рублей, поскольку для колебания курса существуют серьезные предпосылки. Об этом рассказала гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
«Доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117 рублей. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120 и 127 рублей соответственно», — передает издание «Прайм» слова Проценко.
По мнению эксперта, нестабильность рубля может быть связана с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. А новый лидер Соединенных Штатов заинтересован в снижении мировых цен на нефть. Он будет стараться выполнить свои предвыборные обещания, которые косвенно могут негативно отразиться на курсе рубля к доллару, отметила Проценко.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики.
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