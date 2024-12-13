13 декабря 2024

Финансист заявил о перипетиях курса рубля в 2025 году

Финансист Проценко допустила рост курса доллара до 127 рублей в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс рубля к доллару изменится незначительно
Курс рубля к доллару изменится незначительно Фото:

В 2025 году укрепление национальной российской валюты маловероятно. Временами доллар будет стоить до 127 рублей, поскольку для колебания курса существуют серьезные предпосылки. Об этом рассказала гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117 рублей. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120 и 127 рублей соответственно», — передает издание «Прайм» слова Проценко.

По мнению эксперта, нестабильность рубля может быть связана с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. А новый лидер Соединенных Штатов заинтересован в снижении мировых цен на нефть. Он будет стараться выполнить свои предвыборные обещания, которые косвенно могут негативно отразиться на курсе рубля к доллару, отметила Проценко.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики.

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В 2025 году укрепление национальной российской валюты маловероятно. Временами доллар будет стоить до 127 рублей, поскольку для колебания курса существуют серьезные предпосылки. Об этом рассказала гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117 рублей. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120 и 127 рублей соответственно», — передает издание «Прайм» слова Проценко. По мнению эксперта, нестабильность рубля может быть связана с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. А новый лидер Соединенных Штатов заинтересован в снижении мировых цен на нефть. Он будет стараться выполнить свои предвыборные обещания, которые косвенно могут негативно отразиться на курсе рубля к доллару, отметила Проценко. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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