Российские войска начали боевые действия за село Зеленовка, расположенное к юго-западу от города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши подразделения начали бои за населенный пункт Зеленовка к юго-западу от города Курахово. Освобожден значительный участок южнее и восточнее этого села, около 6,5 кв. км», — заявил Рогов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что рядом с населенным пунктом Анновка в ДНР российские военные загнали в «карман» около 200 солдат Украины. По его словам, ничем хорошим там для ВСУ ситуация не завершится, передает 360.ru.
По данным немецкого новостного портала T-online, ВС РФ ежедневно продвигаются на 500 метров и добиваются успехов по всему фронту. Особенные успехи российской армии были отмечены порталом в районе Покровска, Романовки и на юго-востоке Работино.
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