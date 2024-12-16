Российская армия начала бои за освобождение Зеленовки

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ВС РФ начали операцию по зачистке Зеленовки от ВСУ
ВС РФ начали операцию по зачистке Зеленовки от ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начали боевые действия за село Зеленовка, расположенное к юго-западу от города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши подразделения начали бои за населенный пункт Зеленовка к юго-западу от города Курахово. Освобожден значительный участок южнее и восточнее этого села, около 6,5 кв. км», — заявил Рогов. Его слова приводит ТАСС. 

Ранее Рогов сообщил, что рядом с населенным пунктом Анновка в ДНР российские военные загнали в «карман» около 200 солдат Украины. По его словам, ничем хорошим там для ВСУ ситуация не завершится, передает 360.ru.

По данным немецкого новостного портала T-online, ВС РФ ежедневно продвигаются на 500 метров и добиваются успехов по всему фронту. Особенные успехи российской армии были отмечены порталом в районе Покровска, Романовки и на юго-востоке Работино. 

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Российские войска начали боевые действия за село Зеленовка, расположенное к юго-западу от города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши подразделения начали бои за населенный пункт Зеленовка к юго-западу от города Курахово. Освобожден значительный участок южнее и восточнее этого села, около 6,5 кв. км», — заявил Рогов. Его слова приводит ТАСС.  Ранее Рогов сообщил, что рядом с населенным пунктом Анновка в ДНР российские военные загнали в «карман» около 200 солдат Украины. По его словам, ничем хорошим там для ВСУ ситуация не завершится, передает 360.ru. По данным немецкого новостного портала T-online, ВС РФ ежедневно продвигаются на 500 метров и добиваются успехов по всему фронту. Особенные успехи российской армии были отмечены порталом в районе Покровска, Романовки и на юго-востоке Работино. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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