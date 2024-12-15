Избитую и обмороженную женщину нашли на улице в Екатеринбурге

16 декабря 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Неизвестную со страшными травмами доставили в реанимацию больницы №23 Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге с улицы Онежской в реанимацию доставили избитую и обмороженную женщину. Ее избил и выгнал на мороз собутыльник, рассказал URA.RU источник. «Женщину обнаружили утром во дворе дома №5 со страшными травмами: у нее переломы всего тела, ушиб головного мозга, обморожение рук и ног. Опросить ее в таком состоянии у полиции не было возможности, зато удалось найти хозяйку квартиры, в которой произошло избиение», — пояснил собеседник агентства. Оказалось, что трое — мужчина и две женщины — ночью выпивали. Сначала гость выгнал из квартиры хозяйку, потом начал бить вторую собутыльницу. Вскоре и она выбежала на улицу. Видимо, получив серьезные переломы, она упала и осталась лежать на снегу. Кто она такая, пока установить не удалось. Ее обидчик задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с улицы Онежской в реанимацию доставили избитую и обмороженную женщину. Ее избил и выгнал на мороз собутыльник, рассказал URA.RU источник. «Женщину обнаружили утром во дворе дома №5 со страшными травмами: у нее переломы всего тела, ушиб головного мозга, обморожение рук и ног. Опросить ее в таком состоянии у полиции не было возможности, зато удалось найти хозяйку квартиры, в которой произошло избиение», — пояснил собеседник агентства. Оказалось, что трое — мужчина и две женщины — ночью выпивали. Сначала гость выгнал из квартиры хозяйку, потом начал бить вторую собутыльницу. Вскоре и она выбежала на улицу. Видимо, получив серьезные переломы, она упала и осталась лежать на снегу. Кто она такая, пока установить не удалось. Ее обидчик задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.