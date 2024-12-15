15 декабря 2024

Избитую и обмороженную женщину нашли на улице в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Неизвестную со страшными травмами доставили в реанимацию больницы №23 Фото:

В Екатеринбурге с улицы Онежской в реанимацию доставили избитую и обмороженную женщину. Ее избил и выгнал на мороз собутыльник, рассказал URA.RU источник.

«Женщину обнаружили утром во дворе дома №5 со страшными травмами: у нее переломы всего тела, ушиб головного мозга, обморожение рук и ног. Опросить ее в таком состоянии у полиции не было возможности, зато удалось найти хозяйку квартиры, в которой произошло избиение», — пояснил собеседник агентства.

Оказалось, что трое — мужчина и две женщины — ночью выпивали. Сначала гость выгнал из квартиры хозяйку, потом начал бить вторую собутыльницу. Вскоре и она выбежала на улицу. Видимо, получив серьезные переломы, она упала и осталась лежать на снегу. Кто она такая, пока установить не удалось.

Ее обидчик задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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В Екатеринбурге с улицы Онежской в реанимацию доставили избитую и обмороженную женщину. Ее избил и выгнал на мороз собутыльник, рассказал URA.RU источник. «Женщину обнаружили утром во дворе дома №5 со страшными травмами: у нее переломы всего тела, ушиб головного мозга, обморожение рук и ног. Опросить ее в таком состоянии у полиции не было возможности, зато удалось найти хозяйку квартиры, в которой произошло избиение», — пояснил собеседник агентства. Оказалось, что трое — мужчина и две женщины — ночью выпивали. Сначала гость выгнал из квартиры хозяйку, потом начал бить вторую собутыльницу. Вскоре и она выбежала на улицу. Видимо, получив серьезные переломы, она упала и осталась лежать на снегу. Кто она такая, пока установить не удалось. Ее обидчик задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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