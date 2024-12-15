Через курганскую границу не пропустили тонны винограда из Киргизии

На границе России и Казахстана в пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) был остановлен автомобиль, перевозивший 20 тонн винограда из Киргизии. Как рассказали URA.RU в Россельхознадзоре, растительная продукция перемещалась с серьезными нарушениями фитосанитарных требований, что представляет высокий риск.
Маркировка на упаковке винограда была выполнена в нарушение ключевых нормативных документов. «Маркировка на ящиках с виноградом не соответствовала требованиям Федерального закона „О карантине растений“ и Решения комиссии Таможенного союза „Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе“», — отметили представители Россельхознадзора.
В результате проверки был составлен административный протокол, выдано предписание об устранении нарушений, и автомобиль с незаконно перемещаемым грузом был отправлен обратно в Киргизию. Это мероприятие проводилось совместно с представителями ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Тюменской таможни.
Ранее URA.RU писало, что у предпринимателя Пищаловой, торгующей красной икрой в Кургане, нашли нарушения. Как сообщается, продукция продавалась без необходимой регистрации в информационной системе Россельхознадзора, что является нарушением ветеринарного законодательства РФ.
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