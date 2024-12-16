Число приемных детей в российских семьях хотят ограничить

В Госдуме предложили ограничить количество приемных детей в одной семье до трех, не считая случаев, когда речь идет о братьях и сестрах. Причина таких изменений — желание предотвратить корыстные мотивы опекунов. Об этом сообщает информационное агентство RTVI.
«Законопроект, внесенный в Думу, запретит брать в семью больше трех приемных детей, если речь не идет о братьях и сестрах», — передает RTVI. Согласно документу, это может защитить детей от недобросовестных опекунов, которые берут в семью больше детей ради получения выплат. Журналистам агентства также рассказали, что в детских домах сейчас чаще всего остаются либо дети с трудным характером, либо с особенностями развития.
В октябре уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что в России в настоящий момент порядка 220 тысяч детей живут в неблагополучных семьях. По ее словам, у многих из них есть риск оказаться в стационарных учреждениях. Такие дети также находятся на учете в полиции.
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