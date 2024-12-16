Врач-ортопед отдала мошенникам 14 млн рублей в Екатеринбурге

16 декабря 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Доктор даже продала машину и выручку тоже перечислила аферистам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге врач-ортопед продала машину и перечислила аферистам все свои сбережения — в общей сложности более 14 миллионов рублей. Подробностями очередного мошенничества с URA.RU поделился источник. «70-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и напугали тем, что кто-то взломал ее счета и пытается вывести деньги. Доктора убедили срочно перевести их на „надежные счета“, она поспешила снять все накопления и перечислила незнакомцам», — объяснил собеседник агентства. Более того: ортопед продала и свою иномарку за 2,2 млн рублей, а вырученные средства опять же перевела «сотрудникам ФСБ». Когда денег совсем не осталось, она рассказала о случившемся мужу. Тот объяснил, что ее провели мошенники. Общей добычей жуликов стали 14,3 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге врач-ортопед продала машину и перечислила аферистам все свои сбережения — в общей сложности более 14 миллионов рублей. Подробностями очередного мошенничества с URA.RU поделился источник. «70-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и напугали тем, что кто-то взломал ее счета и пытается вывести деньги. Доктора убедили срочно перевести их на „надежные счета“, она поспешила снять все накопления и перечислила незнакомцам», — объяснил собеседник агентства. Более того: ортопед продала и свою иномарку за 2,2 млн рублей, а вырученные средства опять же перевела «сотрудникам ФСБ». Когда денег совсем не осталось, она рассказала о случившемся мужу. Тот объяснил, что ее провели мошенники. Общей добычей жуликов стали 14,3 млн рублей.