Врач-ортопед отдала мошенникам 14 млн рублей в Екатеринбурге

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Доктор даже продала машину и выручку тоже перечислила аферистам Фото:

В Екатеринбурге врач-ортопед продала машину и перечислила аферистам все свои сбережения — в общей сложности более 14 миллионов рублей. Подробностями очередного мошенничества с URA.RU поделился источник.

«70-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и напугали тем, что кто-то взломал ее счета и пытается вывести деньги. Доктора убедили срочно перевести их на „надежные счета“, она поспешила снять все накопления и перечислила незнакомцам», — объяснил собеседник агентства.

Более того: ортопед продала и свою иномарку за 2,2 млн рублей, а вырученные средства опять же перевела «сотрудникам ФСБ». Когда денег совсем не осталось, она рассказала о случившемся мужу. Тот объяснил, что ее провели мошенники. Общей добычей жуликов стали 14,3 млн рублей.

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В Екатеринбурге врач-ортопед продала машину и перечислила аферистам все свои сбережения — в общей сложности более 14 миллионов рублей. Подробностями очередного мошенничества с URA.RU поделился источник. «70-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и напугали тем, что кто-то взломал ее счета и пытается вывести деньги. Доктора убедили срочно перевести их на „надежные счета“, она поспешила снять все накопления и перечислила незнакомцам», — объяснил собеседник агентства. Более того: ортопед продала и свою иномарку за 2,2 млн рублей, а вырученные средства опять же перевела «сотрудникам ФСБ». Когда денег совсем не осталось, она рассказала о случившемся мужу. Тот объяснил, что ее провели мошенники. Общей добычей жуликов стали 14,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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