15 декабря 2024

Путин провел шесть назначений в судах Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области назначены шесть судей
В Курганской области назначены шесть судей Фото:

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении ряда судей федеральных судов. Согласно документу, в различные судебные инстанции Курганской области назначены шесть новых судьи. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. 

«Назначить на 6-летний срок полномочий судьей Курганского областного суда Аброськина Степана Петровича», — говорится в указе президента. Также назначения произошли в Арбитражном суде Курганской области, горсуде Кургана и суде Шадринска.

Судье Арбитражного суда стала Юлия Баль. Двое судей назначены в городской суд Кургана — Дмитрий Петухов и Илья Третьяков. В Каргапольском районном суде теперь будет трудиться Мария Рыбакова, а в Шадринском — Лариса Кубасова.

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Президент Российской Федерации подписал указ о назначении ряда судей федеральных судов. Согласно документу, в различные судебные инстанции Курганской области назначены шесть новых судьи. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.  «Назначить на 6-летний срок полномочий судьей Курганского областного суда Аброськина Степана Петровича», — говорится в указе президента. Также назначения произошли в Арбитражном суде Курганской области, горсуде Кургана и суде Шадринска. Судье Арбитражного суда стала Юлия Баль. Двое судей назначены в городской суд Кургана — Дмитрий Петухов и Илья Третьяков. В Каргапольском районном суде теперь будет трудиться Мария Рыбакова, а в Шадринском — Лариса Кубасова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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