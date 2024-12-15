Путин провел шесть назначений в судах Курганской области

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении ряда судей федеральных судов. Согласно документу, в различные судебные инстанции Курганской области назначены шесть новых судьи. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий судьей Курганского областного суда Аброськина Степана Петровича», — говорится в указе президента. Также назначения произошли в Арбитражном суде Курганской области, горсуде Кургана и суде Шадринска.
Судье Арбитражного суда стала Юлия Баль. Двое судей назначены в городской суд Кургана — Дмитрий Петухов и Илья Третьяков. В Каргапольском районном суде теперь будет трудиться Мария Рыбакова, а в Шадринском — Лариса Кубасова.
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