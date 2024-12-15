15 декабря 2024

Из аптек в ХМАО исчез самый популярный раствор

Жители ХМАО заметили дефицит физраствора в аптеках
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане жалуются на нехватку физраствора в аптеках
Югорчане жалуются на нехватку физраствора в аптеках Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили нехватку физраствора натрия хлорида в аптеках. Его широко используют для проведения медицинских процедур. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане.

«На выходных объехали пять аптек в городе. Но ни в одной из них физраствор не нашли. Больших объемов просто нет», — рассказала журналисту агентства покупательница в Нижневартовске. По данным аптечного онлайн-агрегатора, в городе для покупки действительно доступны лишь два вида препарата в ампулах до 10 миллилитров.

Похожая ситуация наблюдается и в Сургуте. По словам работника одной из аптек, продукции уже около двух недель нет у поставщиков. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минздрав взялся за предотвращение нехватки физраствора в регионах России. Ситуация возникла из-за запросов производителей на изменение и перерегистрацию цен на этот препарат.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили нехватку физраствора натрия хлорида в аптеках. Его широко используют для проведения медицинских процедур. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане. «На выходных объехали пять аптек в городе. Но ни в одной из них физраствор не нашли. Больших объемов просто нет», — рассказала журналисту агентства покупательница в Нижневартовске. По данным аптечного онлайн-агрегатора, в городе для покупки действительно доступны лишь два вида препарата в ампулах до 10 миллилитров. Похожая ситуация наблюдается и в Сургуте. По словам работника одной из аптек, продукции уже около двух недель нет у поставщиков. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что Минздрав взялся за предотвращение нехватки физраствора в регионах России. Ситуация возникла из-за запросов производителей на изменение и перерегистрацию цен на этот препарат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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