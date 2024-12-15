Из аптек в ХМАО исчез самый популярный раствор

В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили нехватку физраствора натрия хлорида в аптеках. Его широко используют для проведения медицинских процедур. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане.
«На выходных объехали пять аптек в городе. Но ни в одной из них физраствор не нашли. Больших объемов просто нет», — рассказала журналисту агентства покупательница в Нижневартовске. По данным аптечного онлайн-агрегатора, в городе для покупки действительно доступны лишь два вида препарата в ампулах до 10 миллилитров.
Похожая ситуация наблюдается и в Сургуте. По словам работника одной из аптек, продукции уже около двух недель нет у поставщиков. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что Минздрав взялся за предотвращение нехватки физраствора в регионах России. Ситуация возникла из-за запросов производителей на изменение и перерегистрацию цен на этот препарат.
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