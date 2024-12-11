Минздрав взялся за предотвращение нехватки физраствора в регионах России

Министерство здравоохранения России принимает меры для предотвращения возможного дефицита физиологического раствора в регионах страны. Ситуация возникла из-за запросов производителей на изменение и перерегистрацию цен на этот препарат.
«Потребность в предупреждении дефицита возникла из-за запроса производителей на изменение и перерегистрацию цен на физраствор. Меры направлены на предотвращение возможной нехватки медикамента в различных регионах страны», — цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС. Физраствор пользуется высоким спросом, поскольку нужен для капельниц, ингаляций, промываний и наружной обработки.
Как сообщало URA.RU, ранее, несмотря на рост востребованности препарата, компании заявили, что способны удовлетворить текущие потребности благодаря достаточным запасам на складах. Однако фиксировались отказы покупателям в физрастворе в отдаленных населенных пунктах страны, где точек продаж лекарственных препаратов не много. Так, в октябре 2024 года на отсутствие препарата пожаловались в Тюменской, Свердловской области, а также в Пермском крае.
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