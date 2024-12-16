После массовой драки в Екатеринбурге в полицию попали десятки мигрантов

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, автомат, оружие, рейд, нелегалы, силовик в маске
Иностранных граждан проверили на причастность к потасовке (архивное фото) Фото:

После массовой драки, случившейся в микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге и попавшей на видео, в отдел полиции №11 было доставлено два десятка мигрантов. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник.

«Когда сообщение о драке появилось в СМИ, на место был срочно отправлен наряд полиции, но застать хулиганов не удалось. Консьерж дома №10 на улице Крупносортщиков пояснила, что во дворе действительно бегали порядка 15 иностранцев, которые кричали и толкали друг друга», — объяснил собеседник агентства.

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские доставили в отдел 20 мигрантов. Все они находятся на территории России законно, их причастность к потасовке не подтвердилась. О массовой драке ранее сообщали очевидцы. Они сняли этот момент на видео и назвали «месивом».

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После массовой драки, случившейся в микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге и попавшей на видео, в отдел полиции №11 было доставлено два десятка мигрантов. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «Когда сообщение о драке появилось в СМИ, на место был срочно отправлен наряд полиции, но застать хулиганов не удалось. Консьерж дома №10 на улице Крупносортщиков пояснила, что во дворе действительно бегали порядка 15 иностранцев, которые кричали и толкали друг друга», — объяснил собеседник агентства. Отрабатывая оперативную информацию, полицейские доставили в отдел 20 мигрантов. Все они находятся на территории России законно, их причастность к потасовке не подтвердилась. О массовой драке ранее сообщали очевидцы. Они сняли этот момент на видео и назвали «месивом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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