После массовой драки в Екатеринбурге в полицию попали десятки мигрантов

16 декабря 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Иностранных граждан проверили на причастность к потасовке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После массовой драки, случившейся в микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге и попавшей на видео, в отдел полиции №11 было доставлено два десятка мигрантов. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «Когда сообщение о драке появилось в СМИ, на место был срочно отправлен наряд полиции, но застать хулиганов не удалось. Консьерж дома №10 на улице Крупносортщиков пояснила, что во дворе действительно бегали порядка 15 иностранцев, которые кричали и толкали друг друга», — объяснил собеседник агентства. Отрабатывая оперативную информацию, полицейские доставили в отдел 20 мигрантов. Все они находятся на территории России законно, их причастность к потасовке не подтвердилась. О массовой драке ранее сообщали очевидцы. Они сняли этот момент на видео и назвали «месивом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массовой драки, случившейся в микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге и попавшей на видео, в отдел полиции №11 было доставлено два десятка мигрантов. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «Когда сообщение о драке появилось в СМИ, на место был срочно отправлен наряд полиции, но застать хулиганов не удалось. Консьерж дома №10 на улице Крупносортщиков пояснила, что во дворе действительно бегали порядка 15 иностранцев, которые кричали и толкали друг друга», — объяснил собеседник агентства. Отрабатывая оперативную информацию, полицейские доставили в отдел 20 мигрантов. Все они находятся на территории России законно, их причастность к потасовке не подтвердилась. О массовой драке ранее сообщали очевидцы. Они сняли этот момент на видео и назвали «месивом».