14 декабря 2024

«Было вообще месиво»: в Екатеринбурге массово подрались мигранты. Видео

На Новой Сортировке произошла массовая драка мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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На видео попала лишь концовка драки на Новой Сортировке (архивное фото)
На видео попала лишь концовка драки на Новой Сортировке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошла массовая драка между мигрантами у дома на ул. Крупносорщиков, 10 (микрорайон Новая Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Было вообще месиво», — передал слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». Массовая драка произошла ближе к ночи с 14 на 15 декабря у дома на ул. Крупносорщиков, 10. На кадрах запечатлена концовка конфликта.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 12:00: «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в установленном законом порядке. Сотрудниками отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — ответили в ведомстве.

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В Екатеринбурге произошла массовая драка между мигрантами у дома на ул. Крупносорщиков, 10 (микрорайон Новая Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Было вообще месиво», — передал слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». Массовая драка произошла ближе к ночи с 14 на 15 декабря у дома на ул. Крупносорщиков, 10. На кадрах запечатлена концовка конфликта. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит. Обновлено в 12:00: «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в установленном законом порядке. Сотрудниками отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — ответили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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