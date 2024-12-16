Белоусов раскрыл, как быстро ВС РФ продвигаются на фронте

Скорость продвижения ВС России составляет в среднем 30 квадратных километров в сутки. Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки», — сказал он в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, ВСУ вынуждены перейти к обороне и подтягивать резервы, а укомплектованность их подразделений на фронте не превышает 45-50%.
Ранее сообщалось, что ВС РФ показывают ускоренное продвижение по территории Украины. Бойцы успешно преодолевают ослабленные украинские позиции. Это наиболее высокий прогресс с 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.