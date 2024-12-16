Белоусов раскрыл, как быстро ВС РФ продвигаются на фронте

Белоусов: ВС РФ на фронте продвигаются до 30 квадратных километров в сутки

Скорость продвижение ВС РФ на Украине составила 30 квадратных километров в сутки Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Скорость продвижения ВС России составляет в среднем 30 квадратных километров в сутки. Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки», — сказал он в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, ВСУ вынуждены перейти к обороне и подтягивать резервы, а укомплектованность их подразделений на фронте не превышает 45-50%.

Ранее сообщалось, что ВС РФ показывают ускоренное продвижение по территории Украины. Бойцы успешно преодолевают ослабленные украинские позиции. Это наиболее высокий прогресс с 2022 года.