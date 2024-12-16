Белоусов раскрыл, как быстро ВС РФ продвигаются на фронте

Белоусов: ВС РФ на фронте продвигаются до 30 квадратных километров в сутки
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Заседание правительства РФ. Москва, белоусов андрей
Скорость продвижение ВС РФ на Украине составила 30 квадратных километров в сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Скорость продвижения ВС России составляет в среднем 30 квадратных километров в сутки. Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки», — сказал он в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, ВСУ вынуждены перейти к обороне и подтягивать резервы, а укомплектованность их подразделений на фронте не превышает 45-50%.

Ранее сообщалось, что ВС РФ показывают ускоренное продвижение по территории Украины. Бойцы успешно преодолевают ослабленные украинские позиции. Это наиболее высокий прогресс с 2022 года.

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Скорость продвижения ВС России составляет в среднем 30 квадратных километров в сутки. Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки», — сказал он в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Белоусова, ВСУ вынуждены перейти к обороне и подтягивать резервы, а укомплектованность их подразделений на фронте не превышает 45-50%. Ранее сообщалось, что ВС РФ показывают ускоренное продвижение по территории Украины. Бойцы успешно преодолевают ослабленные украинские позиции. Это наиболее высокий прогресс с 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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