Белоусов призвал быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десять лет

Существует возможность начала военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.
«Минобороны РФ должно быть готово ко всем развитиям ситуации, в том числе к потенциальному военному конфликту со странами НАТО», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Он добавил, что такой конфликт может развернуться в ближайшие десять лет на территории европейских стран. Необходимо быть готовыми к различным сценариям развития ситуации, заключил Белоусов.
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