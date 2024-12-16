Белоусов призвал быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десять лет

Белоусов: РФ должна быть готова к военному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, заявил Белоусов
Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, заявил Белоусов Фото:

Существует возможность начала военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.

«Минобороны РФ должно быть готово ко всем развитиям ситуации, в том числе к потенциальному военному конфликту со странами НАТО», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». 

Он добавил, что такой конфликт может развернуться в ближайшие десять лет на территории европейских стран. Необходимо быть готовыми к различным сценариям развития ситуации, заключил Белоусов.

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Существует возможность начала военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов. «Минобороны РФ должно быть готово ко всем развитиям ситуации, в том числе к потенциальному военному конфликту со странами НАТО», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».  Он добавил, что такой конфликт может развернуться в ближайшие десять лет на территории европейских стран. Необходимо быть готовыми к различным сценариям развития ситуации, заключил Белоусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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