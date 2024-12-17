Под землей и в небе: где пермяки нестандартно встретят Новый год

Пермяки встретят Новый год на вершине горы, под землей и на воздушном шаре

17 декабря 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Полет на воздушном шаре возможен и зимой Фото: Илья Московец © URA.RU Стол в гостиной с салатами и шампанским, елка в углу, фоном по телевизору музыкальное шоу или советская комедия — встречать 2025 год в таком антураже вовсе необязательно. Пермский край предлагает более экстремальные зимние виды отдыха — от путешествий под землю до полетов в небесах. Как нестандартно провести новогодние каникулы — в обзоре URA.RU. В пещере В районе Губахи есть известная на всю страну пещера Российская. Она очень популярна у туристов, так как имеет первую категорию сложности. Посещают ее любители подземелий круглый год — так что новогодние каникулы не исключение. Провести первые дни 2025 года на глубине десятков метров — реально Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Протяженность — 1450 м, глубина — 72 м. В пещере есть огромный грот Гулливер с абсолютно плоским потолком, красивейшая „Свадебная галерея“ с причудливыми сталактитами, сталагмитами и каскадными натеками. По количеству „лунного молока“ Российская не имеет себе равных на Урале. Ее осмотр займет у вас 1,5-3 часа», — описывается пещера на сайте визит-центра Пермского края. Турфирмы предлагают отправиться в Российскую пещеру на лыжах. Все снаряжение и еду нести придутся в рюкзаках. Поход займет два дня. Ночевать экстремалы будут в палатке. В программе не только пещера Российская, но и хребет Рудянский Спой, Большой карстовый провал и скала Ладейная. На лыжах Вариантов лыжных походов в январе множество. Но для самых подготовленных и бесстрашных предлагаем уже 1 января отправиться в девятидневное путешествие к перевалу Дятлова. Туристам предстоит на лыжах преодолеть около 100 км пути. В такой тур организаторы берут только опытных туристов в хорошей физической форме. Детям до 16 лет выход на лыжню запрещен. На вершине горы Вполне с комфортом проведут новогоднюю ночь счастливчики, успевшие забронировать гостевой дом на вершине горы Полюд. Условия, конечно, спартанские — все-так это горный приют, а не фешенебельный отель, но тепло и уют обеспечены. А вид с вершины, если еще и с погодой провезет — точно будет незабываемым. Зимние каникулы ночью с 31 на 1 января не заканчиваются, так что желающие провести зимнюю ночь на горе, еще могут попытаться забронировать место в приюте. В уральских тропиках с динозаврами Спустившись с Полюда, можно сразу попасть в настоящие тропики. Со 2 января начнет работать Музей природы заповедника «Вишерский». Кроме прочего, здесь есть зимний сад с динозаврами. В нем собрано более 50 видов растений со всего света. Поговаривают, что среди редких цветов прячутся фигуры динозавров. Выше гор Отдаться небесной стихии на Новый год можно, полетев на воздушном шаре. Главное, чтобы с погодой повезло, а тур вам устроят. Некоторые любители неба уже записались. «Мы летаем круглый год при благоприятных погодных условиях. Есть уже заявки и на 1, и на 2 января. Но, если кто-то пожелает полететь 31 декабря, это тоже возможно. В новогодние праздники, конечно, в полете наших гостей встречает Дед Мороз», — рассказала URA.RU организатор полетов компании «Счастье В небе» Наталья Мартынова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стол в гостиной с салатами и шампанским, елка в углу, фоном по телевизору музыкальное шоу или советская комедия — встречать 2025 год в таком антураже вовсе необязательно. Пермский край предлагает более экстремальные зимние виды отдыха — от путешествий под землю до полетов в небесах. Как нестандартно провести новогодние каникулы — в обзоре URA.RU. В районе Губахи есть известная на всю страну пещера Российская. Она очень популярна у туристов, так как имеет первую категорию сложности. Посещают ее любители подземелий круглый год — так что новогодние каникулы не исключение. «Протяженность — 1450 м, глубина — 72 м. В пещере есть огромный грот Гулливер с абсолютно плоским потолком, красивейшая „Свадебная галерея“ с причудливыми сталактитами, сталагмитами и каскадными натеками. По количеству „лунного молока“ Российская не имеет себе равных на Урале. Ее осмотр займет у вас 1,5-3 часа», — описывается пещера на сайте визит-центра Пермского края. Турфирмы предлагают отправиться в Российскую пещеру на лыжах. Все снаряжение и еду нести придутся в рюкзаках. Поход займет два дня. Ночевать экстремалы будут в палатке. В программе не только пещера Российская, но и хребет Рудянский Спой, Большой карстовый провал и скала Ладейная. Вариантов лыжных походов в январе множество. Но для самых подготовленных и бесстрашных предлагаем уже 1 января отправиться в девятидневное путешествие к перевалу Дятлова. Туристам предстоит на лыжах преодолеть около 100 км пути. В такой тур организаторы берут только опытных туристов в хорошей физической форме. Детям до 16 лет выход на лыжню запрещен. Вполне с комфортом проведут новогоднюю ночь счастливчики, успевшие забронировать гостевой дом на вершине горы Полюд. Условия, конечно, спартанские — все-так это горный приют, а не фешенебельный отель, но тепло и уют обеспечены. А вид с вершины, если еще и с погодой провезет — точно будет незабываемым. Зимние каникулы ночью с 31 на 1 января не заканчиваются, так что желающие провести зимнюю ночь на горе, еще могут попытаться забронировать место в приюте. Спустившись с Полюда, можно сразу попасть в настоящие тропики. Со 2 января начнет работать Музей природы заповедника «Вишерский». Кроме прочего, здесь есть зимний сад с динозаврами. В нем собрано более 50 видов растений со всего света. Поговаривают, что среди редких цветов прячутся фигуры динозавров. Отдаться небесной стихии на Новый год можно, полетев на воздушном шаре. Главное, чтобы с погодой повезло, а тур вам устроят. Некоторые любители неба уже записались. «Мы летаем круглый год при благоприятных погодных условиях. Есть уже заявки и на 1, и на 2 января. Но, если кто-то пожелает полететь 31 декабря, это тоже возможно. В новогодние праздники, конечно, в полете наших гостей встречает Дед Мороз», — рассказала URA.RU организатор полетов компании «Счастье В небе» Наталья Мартынова.