Самолет, летевший в Тюмень из ХМАО, подал сигнал тревоги

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Инцидент произошел 14 декабря
Инцидент произошел 14 декабря Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Игрима (ХМАО) в Тюмень, подал сигнал тревоги. Причина — неуборка шасси. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

«По докладу экипажа воздушного судна неуборка шасси, принято решение возвращаться на аэродром вылета. Объявлена тревога», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 14 декабря. Самолет вернулся в аэропорт и благополучно приземлился.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Игрима (ХМАО) в Тюмень, подал сигнал тревоги. Причина — неуборка шасси. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «По докладу экипажа воздушного судна неуборка шасси, принято решение возвращаться на аэродром вылета. Объявлена тревога», — указано в сообщении. Инцидент произошел 14 декабря. Самолет вернулся в аэропорт и благополучно приземлился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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