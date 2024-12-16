Инцидент произошел 14 декабря
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Игрима (ХМАО) в Тюмень, подал сигнал тревоги. Причина — неуборка шасси. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
«По докладу экипажа воздушного судна неуборка шасси, принято решение возвращаться на аэродром вылета. Объявлена тревога», — указано в сообщении.
Инцидент произошел 14 декабря. Самолет вернулся в аэропорт и благополучно приземлился.
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