Полицейские сопроводили тундровиков с оленьей упряжкой по трассе для безопасности
В Салехарде (ЯНАО) полицейские сопроводили тундровиков с оленями по трассе. Данная мера была принята для обеспечения безопасности упряжек в городских условиях и предотвращения испуга оленей от автомобилей.
«Запечатлен момент, когда упряжка свернула в „кармашек“, чтобы пропустить тех, кому нужно проехать чуть быстрее. Север действительно теплее, чем кажется», — сообщает telegram-канал «Пул 89».
Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Аксарка — Салехард автомобилисты столкнулись со стадом оленей. Несколько животных были сбиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!