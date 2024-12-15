15 декабря 2024

В Салехарде полицейские сопроводили тундровиков с оленями по дороге. Видео

Полицейские Салехарда сопроводили тундровиков в городе для безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские сопроводили тундровиков с оленьей упряжкой по трассе для безопасности
Полицейские сопроводили тундровиков с оленьей упряжкой по трассе для безопасности Фото:

В Салехарде (ЯНАО) полицейские сопроводили тундровиков с оленями по трассе. Данная мера была принята для обеспечения безопасности упряжек в городских условиях и предотвращения испуга оленей от автомобилей.

«Запечатлен момент, когда упряжка свернула в „кармашек“, чтобы пропустить тех, кому нужно проехать чуть быстрее. Север действительно теплее, чем кажется», — сообщает telegram-канал «Пул 89». 

Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Аксарка — Салехард автомобилисты столкнулись со стадом оленей. Несколько животных были сбиты.

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В Салехарде (ЯНАО) полицейские сопроводили тундровиков с оленями по трассе. Данная мера была принята для обеспечения безопасности упряжек в городских условиях и предотвращения испуга оленей от автомобилей. «Запечатлен момент, когда упряжка свернула в „кармашек“, чтобы пропустить тех, кому нужно проехать чуть быстрее. Север действительно теплее, чем кажется», — сообщает telegram-канал «Пул 89».  Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Аксарка — Салехард автомобилисты столкнулись со стадом оленей. Несколько животных были сбиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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