Иностранец напал на молодого человека во Владивостоке

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Пострадавший с ранением шеи был госпитализирован
Пострадавший с ранением шеи был госпитализирован Фото:

Во Владивостоке задержан иностранец, который нанес ранения в шею 19-летнему жителю города. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД по Владивостоку.

«В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что он совместно с группой инициативных граждан задержал иностранца, который ранее совершил преступление», — сообщает местная полиция. Подозреваемым оказался 32-летний иностранец. Во время ссоры с местным жителем он нанес ему колотое ранение в область шеи.

Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент угроз его жизни нет, сообщают в ведомстве. Материалы по делу переданы в Следственный комитет.

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Во Владивостоке задержан иностранец, который нанес ранения в шею 19-летнему жителю города. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД по Владивостоку. «В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что он совместно с группой инициативных граждан задержал иностранца, который ранее совершил преступление», — сообщает местная полиция. Подозреваемым оказался 32-летний иностранец. Во время ссоры с местным жителем он нанес ему колотое ранение в область шеи. Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент угроз его жизни нет, сообщают в ведомстве. Материалы по делу переданы в Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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