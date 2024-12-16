Иностранец напал на молодого человека во Владивостоке

Во Владивостоке задержан иностранец, который нанес ранения в шею 19-летнему жителю города. Об этом сообщается в telegram-канале УМВД по Владивостоку.
«В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что он совместно с группой инициативных граждан задержал иностранца, который ранее совершил преступление», — сообщает местная полиция. Подозреваемым оказался 32-летний иностранец. Во время ссоры с местным жителем он нанес ему колотое ранение в область шеи.
Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент угроз его жизни нет, сообщают в ведомстве. Материалы по делу переданы в Следственный комитет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.