Губернатор Махонин исполнит мечты детей из Перми и Северодонецка

Губернатор Дмитрий Махонин вручит детям из Перми и Северодонецка новогодние подарки. Он принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Елка с детскими желаниями установлена в холле администрации Пермского края. Дмитрий Махонин снял с нее четыре шара с желаниями. Наташа из Очера любит заниматься творчеством и мечтает получить подарок-сюрприз. Губернатор пообещал, что подарит девочке набор, который поможет юной пермячке развиваться. Никита из Перми загадал и получит акустическую гитару, а Вика из Северодонецка мечтает, как и Наташа из Очера, получить набор для творчества. У Савелия из Соликамска более необычная мечта. Он загадал узнать, каково быть машинистом. «Договоримся с предприятиями и поможем исполнить такую уже взрослую мечту», — отреагировал Дмитрий Махонин на заветную мечту мальчика.
В 2023 году Махонин исполнил три детские мечты. Матвей Чесноков мечтал съездить на Ветлан, и его желание было исполнено. Арсений Захаров загадывал получить на Новый год умную колонку, а Илья Сапегин хотел попасть в театр на знаменитый новогодний балет «Щелкунчик».
Всероссийская акция «Елка желаний» инициирована президентом России Владимиром Путиным и ежегодно проводится с 2018 года. В 2024 году Путин открыл «Елку желаний» 5 декабря во время форума «Мы вместе». Он снял с нее три желания от детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Исполнить детскую мечту может любой желающий, перейдя на официальный сайт проекта. Всего за шесть лет жители страны исполнили более 210 тысяч новогодних желаний у детей из 89 регионов России.
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