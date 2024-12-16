Путин рассказал, сколько получат российские призеры Паралимпиады

Каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже будет награжден суммой в три миллиона рублей. Эта информация была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с российскими паралимпийцами.
«Каждый призер Паралимпийских игр в Париже получит премию в размере трех миллионов рублей», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
На играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые, что принесло им восьмое место в неофициальном командном зачете. В октябре девять чемпионов были награждены орденом Почета, восемь — орденом Дружбы, а 22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».
Среди награжденных — легкоатлет Андрей Вдовин и пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов, каждый из которых завоевал по два золота. Российские паралимпийцы выступали в нейтральном статусе.
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