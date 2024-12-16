Путин рассказал, сколько получат российские призеры Паралимпиады

Путин: каждый призер Паралимпийских игр в Париже получит премию в 3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждому призеру Паралимпиады будет выплачено 3 миллиона рублей, заявил Путин
Каждому призеру Паралимпиады будет выплачено 3 миллиона рублей, заявил Путин Фото:

Каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже будет награжден суммой в три миллиона рублей. Эта информация была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с российскими паралимпийцами.

«Каждый призер Паралимпийских игр в Париже получит премию в размере трех миллионов рублей», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 

На играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые, что принесло им восьмое место в неофициальном командном зачете. В октябре девять чемпионов были награждены орденом Почета, восемь — орденом Дружбы, а 22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди награжденных — легкоатлет Андрей Вдовин и пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов, каждый из которых завоевал по два золота. Российские паралимпийцы выступали в нейтральном статусе.

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Каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже будет награжден суммой в три миллиона рублей. Эта информация была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с российскими паралимпийцами. «Каждый призер Паралимпийских игр в Париже получит премию в размере трех миллионов рублей», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».  На играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые, что принесло им восьмое место в неофициальном командном зачете. В октябре девять чемпионов были награждены орденом Почета, восемь — орденом Дружбы, а 22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди награжденных — легкоатлет Андрей Вдовин и пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов, каждый из которых завоевал по два золота. Российские паралимпийцы выступали в нейтральном статусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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