Фасады пермских зданий осветят проекторами

В Перми появятся проекторы, которые будут подсвечивать здания. В частности, они будут освещать объекты культурного наследия, на которых трудно устанавливать отдельные светильники. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«В 2025 году мы будем применять новые методы. Сейчас подсветка — это отдельные светильники, которые монтируются на здания, но на объектах культурного наследия это вызывает затруднения. Чтобы облегчить задачу, мы в тестовом режиме попробуем проекторы. С помощью проекторов можно подсвечивать отдельные элементы здания или целиком показывать определенную картинку», — рассказал мэр Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году архитектурную подсветку в Перми установят еще на 40 зданиях. Таким образом украсят дома не только в центре города, но и на улице Старцева.
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