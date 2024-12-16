Фасады пермских зданий осветят проекторами

В Перми появится новый вид архитектурной подсветки
© Служба новостей «URA.RU»
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Проекторы будут подсвечивать здания в Перми
Проекторы будут подсвечивать здания в Перми Фото:

В Перми появятся проекторы, которые будут подсвечивать здания. В частности, они будут освещать объекты культурного наследия, на которых трудно устанавливать отдельные светильники. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«В 2025 году мы будем применять новые методы. Сейчас подсветка — это отдельные светильники, которые монтируются на здания, но на объектах культурного наследия это вызывает затруднения. Чтобы облегчить задачу, мы в тестовом режиме попробуем проекторы. С помощью проекторов можно подсвечивать отдельные элементы здания или целиком показывать определенную картинку», — рассказал мэр Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году архитектурную подсветку в Перми установят еще на 40 зданиях. Таким образом украсят дома не только в центре города, но и на улице Старцева.

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В Перми появятся проекторы, которые будут подсвечивать здания. В частности, они будут освещать объекты культурного наследия, на которых трудно устанавливать отдельные светильники. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «В 2025 году мы будем применять новые методы. Сейчас подсветка — это отдельные светильники, которые монтируются на здания, но на объектах культурного наследия это вызывает затруднения. Чтобы облегчить задачу, мы в тестовом режиме попробуем проекторы. С помощью проекторов можно подсвечивать отдельные элементы здания или целиком показывать определенную картинку», — рассказал мэр Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году архитектурную подсветку в Перми установят еще на 40 зданиях. Таким образом украсят дома не только в центре города, но и на улице Старцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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