Челябинка разбила стекло мужа, задержанного пьяным за рулем

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Женщина на эмоциях разбила мужу стекло в машине Фото:

Жительница Челябинска приехала на место задержания своего пьяного супруга за рулем автомобиля и на эмоциях разбила стекло машины. Все это происходило на глазах сотрудников ГАИ.

«Стражи порядка остановили на Троицком тракте автомобиль марки Форд, которым управлял пьяный мужчина. Позднее к месту происшествия прибыла супруга и начала ругаться с мужчиной. В ходе ссоры дама разбила заднее стекло иномарки», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).

Мужчина был доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол.

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Жительница Челябинска приехала на место задержания своего пьяного супруга за рулем автомобиля и на эмоциях разбила стекло машины. Все это происходило на глазах сотрудников ГАИ. «Стражи порядка остановили на Троицком тракте автомобиль марки Форд, которым управлял пьяный мужчина. Позднее к месту происшествия прибыла супруга и начала ругаться с мужчиной. В ходе ссоры дама разбила заднее стекло иномарки», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН). Мужчина был доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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