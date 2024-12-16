Челябинка разбила стекло мужа, задержанного пьяным за рулем

Женщина на эмоциях разбила мужу стекло в машине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска приехала на место задержания своего пьяного супруга за рулем автомобиля и на эмоциях разбила стекло машины. Все это происходило на глазах сотрудников ГАИ.

«Стражи порядка остановили на Троицком тракте автомобиль марки Форд, которым управлял пьяный мужчина. Позднее к месту происшествия прибыла супруга и начала ругаться с мужчиной. В ходе ссоры дама разбила заднее стекло иномарки», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).

Мужчина был доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол.