Мэр Перми ответил на жалобы жителей на новый приют для бездомных животных

В муниципальном приюте, который строится по улице Верхнемостовой, 38, в Перми устранят все недочеты. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«Мы общаемся с общественниками, экологами, зоозащитниками, чтобы устранить все недочеты. Все работы будут завершены, я еженедельно получаю отчеты. Животные не переедут, пока он не пройдет экспертизу; на стройплощадку перевозить собак никто не будет. Мы учтем все замечания жителей», — отметил Соснин.
Ранее URA.RU рассказывало, что строительство нового муниципального приюта завершится в конце 2024 года. Тогда животных смогут перевезти из действующего приюта на улице Соликамской, 271.
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