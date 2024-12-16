Мэр Перми ответил на жалобы жителей на новый приют для бездомных животных

В Перми устранят ошибки, допущенные при строительстве приюта для животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Перми Эдуард Соснин пообещал устранить недочеты в строящемся приюте для собак
Глава Перми Эдуард Соснин пообещал устранить недочеты в строящемся приюте для собак Фото:

В муниципальном приюте, который строится по улице Верхнемостовой, 38, в Перми устранят все недочеты. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Мы общаемся с общественниками, экологами, зоозащитниками, чтобы устранить все недочеты. Все работы будут завершены, я еженедельно получаю отчеты. Животные не переедут, пока он не пройдет экспертизу; на стройплощадку перевозить собак никто не будет. Мы учтем все замечания жителей», — отметил Соснин.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство нового муниципального приюта завершится в конце 2024 года. Тогда животных смогут перевезти из действующего приюта на улице Соликамской, 271.

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В муниципальном приюте, который строится по улице Верхнемостовой, 38, в Перми устранят все недочеты. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы общаемся с общественниками, экологами, зоозащитниками, чтобы устранить все недочеты. Все работы будут завершены, я еженедельно получаю отчеты. Животные не переедут, пока он не пройдет экспертизу; на стройплощадку перевозить собак никто не будет. Мы учтем все замечания жителей», — отметил Соснин. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство нового муниципального приюта завершится в конце 2024 года. Тогда животных смогут перевезти из действующего приюта на улице Соликамской, 271.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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