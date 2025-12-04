Логотип РИА URA.RU
Руководство заповедника в Пермском крае не предупреждало МЧС о походах тургрупп

Пермская прокуратура нашла нарушения в природном заповеднике «Басеги»
04 декабря 2025 в 18:20
Учреждение предоставляет экскурсионные услуги, но не обеспечивает безопасность туристов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководство заповедника «Басеги» в Пермском крае не уведомляло органы МЧС о выходе туристических групп на маршруты. Нарушения выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Действия администрации противоречили правилам, связанным с обеспечением безопасности посетителей.

«Учреждение предоставляет экскурсионные услуги, в том числе организует туристические маршруты „К Северному Басегу“, „К Южному Басегу“, „Скале Басежата“. Однако не уведомляет территориальные органы МЧС России о выходе групп на маршруты», — сообщает прокуратура Пермского края на официальном сайте. 

Кроме того, в деятельности особо охраняемой природной территории, расположенной на северо-востоке региона, выявлены и другие недочеты. Например, нарушения в документации и организации обследований лесных массивов на предмет патологий.

Из-за отсутствия сведений о зонировании лесов проведение таких обследований было фактически затруднено. За последние четыре года специалисты осмотрели лишь 5 гектаров леса при общей площади заповедника около 38 тысяч гектаров.

По итогам проверки прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица заповедника были привлечены к ответственности. Ход устранения выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа.

