Белоусов сместил Шойгу с еще одной должности в Минобороны

Белоусов назначен главой набсовета Военно-строительной компании

16 декабря 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Белоусов пять лет пробудет на должности главы набсовета Военно-строительной компании Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу. «Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе . Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет. В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно. Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу. «Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе. Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет. В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно. Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.