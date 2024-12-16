Белоусов сместил Шойгу с еще одной должности в Минобороны

Белоусов назначен главой набсовета Военно-строительной компании
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, белоусов андрей
Белоусов пять лет пробудет на должности главы набсовета Военно-строительной компании Фото:

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу.

«Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе. Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет.

В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно.

Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу. «Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе. Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет. В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно. Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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