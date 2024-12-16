Белоусов сместил Шойгу с еще одной должности в Минобороны

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу.
«Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе. Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет.
В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно.
Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Ранее эту должность занимал бывший министр обороны Сергей Шойгу. «Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании», — говорится в документе. Уточняется, что глава Министерства обороны назначен на эту должность на пять лет. В связи с этим полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета Военно-строительной компании были прекращены. Это решение было принято досрочно. Андрей Белоусов 14 мая был назначен министром обороны РФ. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.