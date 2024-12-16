Деревне под Челябинском отказали в строительстве школы

17 декабря 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Детей возят в две школы соседних поселков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям деревни Ключи Сосновского района Челябинской области в ближайшее время не построят собственную школу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, дети распределены по двум школам ближайших поселков. «Деревня Ключи активно растет, жителей, а особенно школьников, становится все больше. Когда же будет школа?», — спрашивают жители деревни с сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного минобразования URA.RU пояснили, что школьники деревни Ключи обучаются в двух образовательных учреждениях. Их доставляет туда школьный автобус. «За деревней Ключи закреплены „Краснопольская СОШ“ и „Мирненская СОШ“, школьники на подвозе доставляются в обе школы. С 2024 новые ученики из Ключей направляются только в „Мирненскую СОШ“. „Краснопольская СОШ“ достигла проектной мощности по количеству обучающихся, а в „Мирненской“ есть свободные места», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям деревни Ключи Сосновского района Челябинской области в ближайшее время не построят собственную школу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, дети распределены по двум школам ближайших поселков. «Деревня Ключи активно растет, жителей, а особенно школьников, становится все больше. Когда же будет школа?», — спрашивают жители деревни с сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного минобразования URA.RU пояснили, что школьники деревни Ключи обучаются в двух образовательных учреждениях. Их доставляет туда школьный автобус. «За деревней Ключи закреплены „Краснопольская СОШ“ и „Мирненская СОШ“, школьники на подвозе доставляются в обе школы. С 2024 новые ученики из Ключей направляются только в „Мирненскую СОШ“. „Краснопольская СОШ“ достигла проектной мощности по количеству обучающихся, а в „Мирненской“ есть свободные места», — отметили в пресс-службе ведомства.