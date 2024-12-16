16 декабря 2024

Деревне под Челябинском отказали в строительстве школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учитель, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, преподаватель, перемена, дистанционное обучение, лицей, классный руководитель, отмена занятий
Детей возят в две школы соседних поселков Фото:

Жителям деревни Ключи Сосновского района Челябинской области в ближайшее время не построят собственную школу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, дети распределены по двум школам ближайших поселков.

«Деревня Ключи активно растет, жителей, а особенно школьников, становится все больше. Когда же будет школа?», — спрашивают жители деревни с сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе областного минобразования URA.RU пояснили, что школьники деревни Ключи обучаются в двух образовательных учреждениях. Их доставляет туда школьный автобус.

«За деревней Ключи закреплены „Краснопольская СОШ“ и „Мирненская СОШ“, школьники на подвозе доставляются в обе школы. С 2024 новые ученики из Ключей направляются только в „Мирненскую СОШ“. „Краснопольская СОШ“ достигла проектной мощности по количеству обучающихся, а в „Мирненской“ есть свободные места», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Жителям деревни Ключи Сосновского района Челябинской области в ближайшее время не построят собственную школу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, дети распределены по двум школам ближайших поселков. «Деревня Ключи активно растет, жителей, а особенно школьников, становится все больше. Когда же будет школа?», — спрашивают жители деревни с сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного минобразования URA.RU пояснили, что школьники деревни Ключи обучаются в двух образовательных учреждениях. Их доставляет туда школьный автобус. «За деревней Ключи закреплены „Краснопольская СОШ“ и „Мирненская СОШ“, школьники на подвозе доставляются в обе школы. С 2024 новые ученики из Ключей направляются только в „Мирненскую СОШ“. „Краснопольская СОШ“ достигла проектной мощности по количеству обучающихся, а в „Мирненской“ есть свободные места», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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