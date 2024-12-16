Бизнесмен, после сделки с которым помощник экс-губернатора ХМАО попал под статью, выступил в суде

В Ханты-Мансийском районном суде выступил свидетель по делу бывшего помощника экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаила Слинкина. Бизнесмен сдавал Слинкину жилой дом; он рассказал, как и при каких условиях они заключили договор. Слинкину вменяется мошенничество при получении компенсации на аренду помещений. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала заседания.
«Мы встретились [со Слинкиным] и договорились, что я на 11 месяцев сдаю ему помещение. В 2020 году мы заключили договор», — рассказал свидетель. Договор с подсудимым был заключен как с юридическим лицом — Слинкин на тот момент руководил общественной организацией «Олимпийский совет Югры», для нужд которой и арендовал здание. При этом, по версии следствия, он якобы предоставил в фонд «Центр гражданских инициатив» платежные поручения из банка для получения компенсации, хотя расплачивался наличными средствами.
Подсудимый успел передать бизнесмену половину суммы в качестве аванса — более 400 тысяч рублей. Однако так и не успел воспользоваться помещением из-за квартирантки, которая незаконно проживала там и отказывалась его покидать. По заверениям адвокатов предпринимателя, она должна была покинуть помещение весной, но съехала только в ноябре.
Слинкину следствием вменяется статья 159 УК РФ «Мошенничество» — он якобы предоставлял документы в окружной Центр гражданских и социальных инициатив для получения компенсации за аренду помещения, но указывал при этом фиктивные адреса. Сторона защиты готовит доказательства невиновности подсудимого. Очередное заседание назначено на январь 2025 года.
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