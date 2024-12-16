Госдеп заявил о намерениях помешать сотрудничеству России и КНДР

Соединенные Штаты готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
«Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — приводит слова Миллера РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистам в ответ на вопрос о планах США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.
В понедельник, 16 декабря, Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об увеличении числа субъектов в санкционном списке, включив туда 11 физических лиц и восемь юридических лиц из России и КНДР. Принял 15-й пакет санкций и Евросоюз. На этот раз они направлены в адрес 84 лиц и компаний России. Ограничения коснулись также Китая и КНДР, которых наказали «за Россию». Об этом пишет «Царьград».
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