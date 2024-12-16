16 декабря 2024

Госдеп заявил о намерениях помешать сотрудничеству России и КНДР

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Сотрудничеству КНДР и России намерены помещать США
Сотрудничеству КНДР и России намерены помещать США Фото:

Соединенные Штаты готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

«Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — приводит слова Миллера РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистам в ответ на вопрос о планах США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.

В понедельник, 16 декабря, Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об увеличении числа субъектов в санкционном списке, включив туда 11 физических лиц и восемь юридических лиц из России и КНДР. Принял 15-й пакет санкций и Евросоюз. На этот раз они направлены в адрес 84 лиц и компаний России. Ограничения коснулись также Китая и КНДР, которых наказали «за Россию». Об этом пишет «Царьград».

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Соединенные Штаты готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. «Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — приводит слова Миллера РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистам в ответ на вопрос о планах США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. В понедельник, 16 декабря, Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об увеличении числа субъектов в санкционном списке, включив туда 11 физических лиц и восемь юридических лиц из России и КНДР. Принял 15-й пакет санкций и Евросоюз. На этот раз они направлены в адрес 84 лиц и компаний России. Ограничения коснулись также Китая и КНДР, которых наказали «за Россию». Об этом пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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