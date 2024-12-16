Евросоюз принял 15 пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял 15-й пакет санкций. Об этом сообщается на официальном сайте объединения стран. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России.
«Совет принял сегодня 15-й пакет экономических санкций», — сообщается на сайте объединения. Отмечается, что под ограничения попали 84 физических и юридических лиц из РФ, Китай и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.
ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер.
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