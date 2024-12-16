Евросоюз принял 15 пакет антироссийских санкций

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ЕС принял 15-й пакет санкций, направленный против РФ
ЕС принял 15-й пакет санкций, направленный против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз принял 15-й пакет санкций. Об этом сообщается на официальном сайте объединения стран. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России. 

«Совет принял сегодня 15-й пакет экономических санкций», — сообщается на сайте объединения. Отмечается, что под ограничения попали 84 физических и юридических лиц из РФ, Китай и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России. 

ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. 

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Евросоюз принял 15-й пакет санкций. Об этом сообщается на официальном сайте объединения стран. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России.  «Совет принял сегодня 15-й пакет экономических санкций», — сообщается на сайте объединения. Отмечается, что под ограничения попали 84 физических и юридических лиц из РФ, Китай и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.  ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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