Задержанных в Тунисе 11 россиян содержат в известной пытками тюрьме

В Тунисе задержаны 11 российских туристов, которые находятся в тюрьме Mornaguia, известной своими тяжелыми условиями. Об этом сообщила РИА Новости невеста одного из задержанных. Отмечается, что состояние содержания в этом месте далеко от комфортного, хотя и не является самым плохим среди местных тюрем.
«От адвоката на данный момент стало известно, что они содержатся в тюрьме Mornaguia», — рассказала девушка. Она также добавила: «Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами». Эти слова подтверждают информацию о непростых условиях содержания российских граждан в тюремном учреждении.
Группа из 11 человек отправилась в начале ноября в селение Хайдра для посещения античных памятников Римской империи, но вскоре перестала выходить на связь. Позднее выяснилось, что туристы были задержаны местными правоохранительными органами. Причины задержания до сих пор остаются неизвестными. Родственники задержанных призывают к их освобождению, обращаясь за поддержкой к президенту Туниса через петицию.
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