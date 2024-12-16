16 декабря 2024

Пермский край вошел в топ-30 регионов РФ по доступности покупки авто

© Служба новостей «URA.RU»
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При оценке учитывали зарплаты, стоимость страховки и бензина, расходы на содержание машины и прочие параметры
При оценке учитывали зарплаты, стоимость страховки и бензина, расходы на содержание машины и прочие параметры Фото:

Прикамье попало в топ-30 российских регинов по доступности покупки нового автомобиля. Согласно данным исследования, край оказался на 29-й строчке таблицы.

«Пермский край — 29-я позиция в рейтинге регионов РФ. Доля семей, которые могут себе позволить приобрести в кредит и содержать недорогую машину (до 1,2 млн рублей) — 16,4%. Автомобиль по средней стоимости (от 2,9 млн рублей) могут позволить себе взять в кредит 4,1% семей», — указано в отчете на сайте РИА Новости.

Ранее аналитики установили, что в регионе средняя цена за новый автомобиль — 2,69 млн рублей. А за  самые дорогие транспортные средства запрашивают порядка 30 млн. К концу года выяснилось, что количество выданных автокредитов по краю выросло на 86%.

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Прикамье попало в топ-30 российских регинов по доступности покупки нового автомобиля. Согласно данным исследования, край оказался на 29-й строчке таблицы. «Пермский край — 29-я позиция в рейтинге регионов РФ. Доля семей, которые могут себе позволить приобрести в кредит и содержать недорогую машину (до 1,2 млн рублей) — 16,4%. Автомобиль по средней стоимости (от 2,9 млн рублей) могут позволить себе взять в кредит 4,1% семей», — указано в отчете на сайте РИА Новости. Ранее аналитики установили, что в регионе средняя цена за новый автомобиль — 2,69 млн рублей. А за  самые дорогие транспортные средства запрашивают порядка 30 млн. К концу года выяснилось, что количество выданных автокредитов по краю выросло на 86%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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