Двухмесячная девочка с тяжелыми диагнозами осталась одна в пермской больнице

В канун Нового года в одну из больниц Перми поступила двухмесячная пациентка, от которой отказалась мама. У ребенка выявили множество сложных диагнозов, рассказали в фонде «Дедморозим».
«Мама отказалась от девочки. У малышки много сложных диагнозов — расщепление позвоночника, порок развития головного мозга, гидроцефалия, а также ряд других. Поэтому свою жизнь она пока проводит в больнице. Совсем одна», — объяснили специалисты фонда.
Похожая история приключилась с другим пациентом той же больницы, которому исполнилось чуть больше месяца. Мальчику с врожденным пороком сердца и сердечной недостаточностью необходимы специальные аппараты и постоянное наблюдение. Но мама ребенка не может заботиться о нем из-за того, что вынуждена приглядывать за старшими детьми.
В прикамском фонде хотят предоставить малышам больничных мам. Для этого ведется сбор средств для оплаты соответствующих услуг. Узнать больше о юных пермяках и оказать посильную помощь можно на официальном сайте организации.
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