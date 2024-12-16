16 декабря 2024

Двухмесячная девочка с тяжелыми диагнозами осталась одна в пермской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать отказалась от ребенка, узнав о заболеваниях младенца
Мать отказалась от ребенка, узнав о заболеваниях младенца Фото:

В канун Нового года в одну из больниц Перми поступила двухмесячная пациентка, от которой отказалась мама. У ребенка выявили множество сложных диагнозов, рассказали в фонде «Дедморозим».

«Мама отказалась от девочки. У малышки много сложных диагнозов — расщепление позвоночника, порок развития головного мозга, гидроцефалия, а также ряд других. Поэтому свою жизнь она пока проводит в больнице. Совсем одна», — объяснили специалисты фонда.

Похожая история приключилась с другим пациентом той же больницы, которому исполнилось чуть больше месяца. Мальчику с врожденным пороком сердца и сердечной недостаточностью необходимы специальные аппараты и постоянное наблюдение. Но мама ребенка не может заботиться о нем из-за того, что вынуждена приглядывать за старшими детьми.

В прикамском фонде хотят предоставить малышам больничных мам. Для этого ведется сбор средств для оплаты соответствующих услуг. Узнать больше о юных пермяках и оказать посильную помощь можно на официальном сайте организации.

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В канун Нового года в одну из больниц Перми поступила двухмесячная пациентка, от которой отказалась мама. У ребенка выявили множество сложных диагнозов, рассказали в фонде «Дедморозим». «Мама отказалась от девочки. У малышки много сложных диагнозов — расщепление позвоночника, порок развития головного мозга, гидроцефалия, а также ряд других. Поэтому свою жизнь она пока проводит в больнице. Совсем одна», — объяснили специалисты фонда. Похожая история приключилась с другим пациентом той же больницы, которому исполнилось чуть больше месяца. Мальчику с врожденным пороком сердца и сердечной недостаточностью необходимы специальные аппараты и постоянное наблюдение. Но мама ребенка не может заботиться о нем из-за того, что вынуждена приглядывать за старшими детьми. В прикамском фонде хотят предоставить малышам больничных мам. Для этого ведется сбор средств для оплаты соответствующих услуг. Узнать больше о юных пермяках и оказать посильную помощь можно на официальном сайте организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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