Власти Нового Уренгоя выпустили предупреждение для учеников начальных классов

Школьникам рекомендуют остаться дома из-за неблагоприятной погоды
В Новом Уренгое (ЯНАО) в связи с низкими температурами воздуха школьникам с 1-й по 4-й класс рекомендовано оставаться дома. Предупреждение опубликовано в соцсети городским департаментом образования.
«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-й по 4-й класс первой смены», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным сервиса погоды Gismeteo, температура воздуха в газовой столице утром 17 декабря составила -27 градусов, но по ощущениям -39 градусов. Ветер южный 5 м/с с порывами до 9 м/с .
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