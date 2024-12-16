16 декабря 2024

Власти Нового Уренгоя выпустили предупреждение для учеников начальных классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьникам рекомендуют остаться дома из-за неблагоприятной погоды
Школьникам рекомендуют остаться дома из-за неблагоприятной погоды Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в связи с низкими температурами воздуха школьникам с 1-й по 4-й класс рекомендовано оставаться дома. Предупреждение опубликовано в соцсети городским департаментом образования.

«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-й по 4-й класс первой смены», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным сервиса погоды Gismeteo, температура воздуха в газовой столице утром 17 декабря составила -27 градусов, но по ощущениям -39 градусов. Ветер южный 5 м/с с порывами до 9 м/с .

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в связи с низкими температурами воздуха школьникам с 1-й по 4-й класс рекомендовано оставаться дома. Предупреждение опубликовано в соцсети городским департаментом образования. «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-й по 4-й класс первой смены», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным сервиса погоды Gismeteo, температура воздуха в газовой столице утром 17 декабря составила -27 градусов, но по ощущениям -39 градусов. Ветер южный 5 м/с с порывами до 9 м/с .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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