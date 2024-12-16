16 декабря 2024

Власти района ЯНАО поделились данными об открытии зимников

В Приуральском районе ЯНАО переносится открытие зимника на Катравож
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник на Катравож уже обустроен, но откроется позже
Зимник на Катравож уже обустроен, но откроется позже Фото:

В Приуральском районе зимняя автодорога к Катравожу готов, но его открытие зависит от начала работы сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом заявили районные власти.

«Зимник к Катравожу готов. Проезд будет разрешен только после открытия сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщается на сайте властей Приуралья. Открытие зимника планировалось 15 декабря, но из-за погодных условий произошел перенос сроков.

Уточняется, что в процессе обустройства находится и зимняя автодорога на Белоярск. Подрядчик продолжает укатку дорожного полотна.

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В Приуральском районе зимняя автодорога к Катравожу готов, но его открытие зависит от начала работы сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом заявили районные власти. «Зимник к Катравожу готов. Проезд будет разрешен только после открытия сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщается на сайте властей Приуралья. Открытие зимника планировалось 15 декабря, но из-за погодных условий произошел перенос сроков. Уточняется, что в процессе обустройства находится и зимняя автодорога на Белоярск. Подрядчик продолжает укатку дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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