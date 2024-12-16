Власти района ЯНАО поделились данными об открытии зимников

Зимник на Катравож уже обустроен, но откроется позже
В Приуральском районе зимняя автодорога к Катравожу готов, но его открытие зависит от начала работы сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом заявили районные власти.
«Зимник к Катравожу готов. Проезд будет разрешен только после открытия сезонной дороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщается на сайте властей Приуралья. Открытие зимника планировалось 15 декабря, но из-за погодных условий произошел перенос сроков.
Уточняется, что в процессе обустройства находится и зимняя автодорога на Белоярск. Подрядчик продолжает укатку дорожного полотна.
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