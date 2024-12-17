RT: в Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник, сообщают правоохранители.
«В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов», — передает RT. Очевидцы отмечают, что взрыв произошел, когда генерал и его помощник выходили из дома. По предварительным данным, взрывное устройство было вмонтировано в самокат, который стоял у дома.
Кроме того, в самом доме выбило стекла и вырвало подъездную дверь. Помимо прочего, повреждения получила и служебная машина Кириллова.
В результате произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. На данный момент проводится осмотр места инцидента. Также планируется проведение ряда экспертиз, включая взрывотехническую и медицинскую.
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