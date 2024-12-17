RT: в Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

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В Москве во время взрыва погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник
В Москве во время взрыва погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник, сообщают правоохранители. 

«В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов», — передает RT. Очевидцы отмечают, что взрыв произошел, когда генерал и его помощник выходили из дома. По предварительным данным, взрывное устройство было вмонтировано в самокат, который стоял у дома. 

Кроме того, в самом доме выбило стекла и вырвало подъездную дверь. Помимо прочего, повреждения получила и служебная машина Кириллова. 

В результате произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. На данный момент проводится осмотр места инцидента. Также планируется проведение ряда экспертиз, включая взрывотехническую и медицинскую. 

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В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник, сообщают правоохранители.  «В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов», — передает RT. Очевидцы отмечают, что взрыв произошел, когда генерал и его помощник выходили из дома. По предварительным данным, взрывное устройство было вмонтировано в самокат, который стоял у дома.  Кроме того, в самом доме выбило стекла и вырвало подъездную дверь. Помимо прочего, повреждения получила и служебная машина Кириллова.  В результате произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. На данный момент проводится осмотр места инцидента. Также планируется проведение ряда экспертиз, включая взрывотехническую и медицинскую. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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