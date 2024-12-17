СК завел дело после взрыва в Москве, где погибли двое

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Сотрудники СУ проводят осмотр места происшествия
Сотрудники СУ проводят осмотр места происшествия Фото:
новость из сюжета

По факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого двое мужчин погибли, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщает ГСУ СК в своем telegram-канале. На текущий момент сотрудники следственного управления столицы и криминалисты в сотрудничестве с оперативными подразделениями проводят осмотр места инцидента.

В скором времени планируется проведение ряда необходимых экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Также осуществляются оперативно-розыскные работы с целью выявления личности, причастной к осуществлению этого преступления.

Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте во дворе жилого здания произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, инцидент произошел возле кафе «Плюшки ватрушки». В результате взрыва в здании были повреждены окна и двери, а рядом с местом ЧП обнаружены тела двух человек.

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По факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого двое мужчин погибли, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. «В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщает ГСУ СК в своем telegram-канале. На текущий момент сотрудники следственного управления столицы и криминалисты в сотрудничестве с оперативными подразделениями проводят осмотр места инцидента. В скором времени планируется проведение ряда необходимых экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Также осуществляются оперативно-розыскные работы с целью выявления личности, причастной к осуществлению этого преступления. Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте во дворе жилого здания произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, инцидент произошел возле кафе «Плюшки ватрушки». В результате взрыва в здании были повреждены окна и двери, а рядом с местом ЧП обнаружены тела двух человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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