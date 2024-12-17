СК завел дело после взрыва в Москве, где погибли двое

По факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого двое мужчин погибли, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщает ГСУ СК в своем telegram-канале. На текущий момент сотрудники следственного управления столицы и криминалисты в сотрудничестве с оперативными подразделениями проводят осмотр места инцидента.
В скором времени планируется проведение ряда необходимых экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Также осуществляются оперативно-розыскные работы с целью выявления личности, причастной к осуществлению этого преступления.
Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте во дворе жилого здания произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, инцидент произошел возле кафе «Плюшки ватрушки». В результате взрыва в здании были повреждены окна и двери, а рядом с местом ЧП обнаружены тела двух человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.