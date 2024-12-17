В Москве во дворе дома произошел взрыв, есть погибшие

Во дворе дома на Рязанском проспекте произошел взрыв, погибли два человека. Об этом сообщает Baza.
«Предварительно, два человека погибли в результате взрыва во дворе дома в Нижегородском районе в Москве», — передает telegram-канал. По предварительным данным, взрыв произошел около кафе «Плюшки ватрушки». Как уточняет Shot, в доме выбиты стекла и двери, на земле лежат два человека.
На место выехали оперативные службы. Причины взрыва неизвестны. Shot передает, что это могло быть покушение.
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