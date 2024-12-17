В Москве во дворе дома произошел взрыв, есть погибшие

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Предварительно, погибли два человека при взрыве на Рязанском проспекте
Предварительно, погибли два человека при взрыве на Рязанском проспекте Фото:

Во дворе дома на Рязанском проспекте произошел взрыв, погибли два человека. Об этом сообщает Baza.

«Предварительно, два человека погибли в результате взрыва во дворе дома в Нижегородском районе в Москве», — передает telegram-канал. По предварительным данным, взрыв произошел около кафе «Плюшки ватрушки». Как уточняет Shot, в доме выбиты стекла и двери, на земле лежат два человека. 

На место выехали оперативные службы. Причины взрыва неизвестны. Shot передает, что это могло быть покушение.

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Во дворе дома на Рязанском проспекте произошел взрыв, погибли два человека. Об этом сообщает Baza. «Предварительно, два человека погибли в результате взрыва во дворе дома в Нижегородском районе в Москве», — передает telegram-канал. По предварительным данным, взрыв произошел около кафе «Плюшки ватрушки». Как уточняет Shot, в доме выбиты стекла и двери, на земле лежат два человека.  На место выехали оперативные службы. Причины взрыва неизвестны. Shot передает, что это могло быть покушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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