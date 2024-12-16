Кому в Кургане готовы платить выше средней зарплаты по региону

В Курганской области в 2024 году заметно вырос спрос на курьеров. Число вакансий для сотрудников доставки увеличилось в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, а работодатели готовы платить им до 91 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба hh.ru.
«Аналитика показывает, что в Курганской области за год количество вакансий для курьеров выросло на 268%. Работодатели готовы платить от 25 900 до 91 200 рублей. Однако даже при таком росте предложений, доставщики остаются в числе дефицитных специалистов. Сейчас на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме при норме от 4», — уточнили в пресс-службе компании.
Эксперты отмечают, что зарплаты курьеров в Курганской области превышают средние значения по региону. Медиана зарплатных предложений в области составляет 62 263 рубля.
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