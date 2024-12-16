16 декабря 2024

ФСБ задержала экс-замначальника полиции за покровительство цыган в Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Федерягин, Челябинск
Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали Сергея Федерягина, бывшего зама начальника полиции регионального ГУ МВД России за покровительство цыганской этнической группы в Коркино. Федягина подозревают в получении взяток и покровительстве предпринимательской деятельности, связанной с оборотом сильнодействующих медицинских препаратов, сообщил 17 декабря URA.RU источник.

«Сотрудниками челябинского УФСБ проведены обыски и задержан бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Федерягин Сергей Владимирович. Ранее он также занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка», — сообщил URA.RU источник. Уголовное дело в СКР по региону возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей фармацевтической коммерческой организации за общее покровительство, предполагает следствие. Компания занималась оборотом сильнодействующих медицинских препаратов на территории Коркино. В период службы Федерягин не принял меры уголовного реагирования за сбыт без лицензии сильнодействующих медицинских препаратов представителям цыганской этнической группы в Коркино.

ФСБ проведены обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, а также по прошлому месту работы. Мероприятия продолжаются. Федерягин ушел на пенсию в марте 2023 года.

Конфликт в Коркино начался после убийства таксистки 24 октября. По обвинению в убийстве был задержан представитель цыганской общины. В Коркино начались волнения, местные жители стали громить дома цыган. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.

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В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали Сергея Федерягина, бывшего зама начальника полиции регионального ГУ МВД России за покровительство цыганской этнической группы в Коркино. Федягина подозревают в получении взяток и покровительстве предпринимательской деятельности, связанной с оборотом сильнодействующих медицинских препаратов, сообщил 17 декабря URA.RU источник. «Сотрудниками челябинского УФСБ проведены обыски и задержан бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Федерягин Сергей Владимирович. Ранее он также занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка», — сообщил URA.RU источник. Уголовное дело в СКР по региону возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей фармацевтической коммерческой организации за общее покровительство, предполагает следствие. Компания занималась оборотом сильнодействующих медицинских препаратов на территории Коркино. В период службы Федерягин не принял меры уголовного реагирования за сбыт без лицензии сильнодействующих медицинских препаратов представителям цыганской этнической группы в Коркино. ФСБ проведены обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, а также по прошлому месту работы. Мероприятия продолжаются. Федерягин ушел на пенсию в марте 2023 года. Конфликт в Коркино начался после убийства таксистки 24 октября. По обвинению в убийстве был задержан представитель цыганской общины. В Коркино начались волнения, местные жители стали громить дома цыган. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.
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Ссылки по теме
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