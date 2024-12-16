В Екатеринбурге младенец умер от редкой генетической болезни

В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырехмесячный мальчик, у которого было серьезное врожденное заболевание. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Утром мама покормила ребенка и уложила спать. Затем малыш проснулся, стал плакать, и родители вызвали скорую. Когда медики приехали, мальчик был уже мертв», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что у младенца имелось редкое кожное заболевание, связанное с мутацией в генах. Предположительно, болезнь и стала причиной смерти ребенка.
По словам источника, родители мальчика родом из Киргизии, в столице Урала находятся законно. Семья на учете в ПДН не состоит. Комментариев от силовых структур нет.
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