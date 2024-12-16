16 декабря 2024

В Екатеринбурге младенец умер от редкой генетической болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
ЧП произошло в Академическом районе (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырехмесячный мальчик, у которого было серьезное врожденное заболевание. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Утром мама покормила ребенка и уложила спать. Затем малыш проснулся, стал плакать, и родители вызвали скорую. Когда медики приехали, мальчик был уже мертв», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что у младенца имелось редкое кожное заболевание, связанное с мутацией в генах. Предположительно, болезнь и стала причиной смерти ребенка.

По словам источника, родители мальчика родом из Киргизии, в столице Урала находятся законно. Семья на учете в ПДН не состоит. Комментариев от силовых структур нет.

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В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырехмесячный мальчик, у которого было серьезное врожденное заболевание. Об этом URA.RU рассказал источник. «Утром мама покормила ребенка и уложила спать. Затем малыш проснулся, стал плакать, и родители вызвали скорую. Когда медики приехали, мальчик был уже мертв», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что у младенца имелось редкое кожное заболевание, связанное с мутацией в генах. Предположительно, болезнь и стала причиной смерти ребенка. По словам источника, родители мальчика родом из Киргизии, в столице Урала находятся законно. Семья на учете в ПДН не состоит. Комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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