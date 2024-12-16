16 декабря 2024

В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске эвакуировали школу №7 из-за сообщения о минировании
В Нижневартовске эвакуировали школу №7 из-за сообщения о минировании Фото:

В школу Нижневартовска №7 поступило сообщение о минировании здания. Всех учеников и персонал эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В школу поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным. На данный момент это единственное сообщение», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в начале года сообщения о минировании школ приходили три дня подряд. Тогда в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школу Нижневартовска №7 поступило сообщение о минировании здания. Всех учеников и персонал эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В школу поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным. На данный момент это единственное сообщение», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU писало, что в начале года сообщения о минировании школ приходили три дня подряд. Тогда в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...