В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

В Нижневартовске эвакуировали школу №7 из-за сообщения о минировании
В школу Нижневартовска №7 поступило сообщение о минировании здания. Всех учеников и персонал эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В школу поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным. На данный момент это единственное сообщение», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в начале года сообщения о минировании школ приходили три дня подряд. Тогда в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города.
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