В Перми продают фитнес-центр по цене квартиры

В жилом комплексе «Погода» Мотовилихинского района Перми продается тренажерный зал. Цена готового бизнеса составляет 6.5 миллионов рублей, что является средней стоимостью трехкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы.
«Кaждый месяц pастет обоpoт, eсть прoгpамма для клубных карт, сами карты, душевая, две раздевалки, мощный кондиционер. Во всем зале пол застелен резиновой плиткой, тренажеры на все виды группы мышц среднего сегмент класса», — указано на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что бизнес продается в связи с переездом.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на 2,5 млн рублей снизилась цена танцевального ресторана «Одесса». Теперь цена готового бизнеса составляет 5.5 млн рублей.
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