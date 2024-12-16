16 декабря 2024

Что известно об экс-замначальника полиции, который покрывал продажу наркотиков цыганам в Коркино

Экс-замначальника полиции Федерягин задержали за покровительство цыган в Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Федерягин, Челябинск
Федерягин ушел на пенсию в марте 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Сотрудники ФСБ Челябинской области 17 декабря задержали Сергея Федерягина, бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России. Федерягина подозревают в крышевании с 2021 по 2023 годы сети аптек, которая продавала наркотиков цыганам в Коркино. Что известно о Федерягине — в материале на URA.RU.

Что известно о задержании Федерягина

Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей аптеки за покровительство, полагает следствие. По данным URA.RU, аптека продавала сильнодействующие медицинские препараты представителям цыганской диаспоры в Коркино. За аптекой давно велось наблюдение.

Федерягин, зная о продаже запрещенных веществ представителям цыганской диаспоры, за взятку не принимал меры административного и уголовного реагирования. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

Федерягина задержали 17 декабря. Сотрудники ФСБ окружили его дома на Увильдах, рассказал URA.RU источник. Обыски провели в доме, в городской квартире и на бывшем месте работы подозреваемого. Мероприятия по расследованию продолжаются.

Сергей Федерягин, Челябинск
Федерягин крышевал цыган с 2021 по 2023 годы, полагает следствие
Фото:

Какие посты занимал Федерягин

Пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области стал для Федерягина на службе последним. Его он покинул в марте 2023 года. Эта же дата указана в официальной информации СУ СК как финишная в крышевании цыган со стороны Федерягина в Коркино.

Никаких подводных камней в уходе Федерягина со службы не было, рассказывал в 2023 году URA.RU источник. Федерягин доработал до пенсии. На посту его сменил полковник Радик Гиздатов.

Ранее в разные годы Федерягин занимал посты начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка. Центр по противодействию экстремизму Федерягин возглавил 7 декабря 2015 года. Приказ о назначении был подписан начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым.

Встреча силовиков с жителями Коркино. Челябинск
Местные требовали проверить цыган, живущих в Коркино
Фото:

В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елена. Тело 40-летней женщины было найдено с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Вечером местные пришли мстить за убийство женщины в цыганский поселок.

На последовавших после погромов встречах с представителями власти местные подчеркивали, что полиция и администрация крышует цыган в Коркино. Местные задавались вопросом: «На что живут цыгане? Они ведь нигде не работают». Вся актуальная информация о погромах в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.

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Сотрудники ФСБ Челябинской области 17 декабря задержали Сергея Федерягина, бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России. Федерягина подозревают в крышевании с 2021 по 2023 годы сети аптек, которая продавала наркотиков цыганам в Коркино. Что известно о Федерягине — в материале на URA.RU. Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей аптеки за покровительство, полагает следствие. По данным URA.RU, аптека продавала сильнодействующие медицинские препараты представителям цыганской диаспоры в Коркино. За аптекой давно велось наблюдение. Федерягин, зная о продаже запрещенных веществ представителям цыганской диаспоры, за взятку не принимал меры административного и уголовного реагирования. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Федерягина задержали 17 декабря. Сотрудники ФСБ окружили его дома на Увильдах, рассказал URA.RU источник. Обыски провели в доме, в городской квартире и на бывшем месте работы подозреваемого. Мероприятия по расследованию продолжаются. Пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области стал для Федерягина на службе последним. Его он покинул в марте 2023 года. Эта же дата указана в официальной информации СУ СК как финишная в крышевании цыган со стороны Федерягина в Коркино. Никаких подводных камней в уходе Федерягина со службы не было, рассказывал в 2023 году URA.RU источник. Федерягин доработал до пенсии. На посту его сменил полковник Радик Гиздатов. Ранее в разные годы Федерягин занимал посты начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка. Центр по противодействию экстремизму Федерягин возглавил 7 декабря 2015 года. Приказ о назначении был подписан начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым. В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елена. Тело 40-летней женщины было найдено с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Вечером местные пришли мстить за убийство женщины в цыганский поселок. На последовавших после погромов встречах с представителями власти местные подчеркивали, что полиция и администрация крышует цыган в Коркино. Местные задавались вопросом: «На что живут цыгане? Они ведь нигде не работают». Вся актуальная информация о погромах в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.
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