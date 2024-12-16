Что известно об экс-замначальника полиции, который покрывал продажу наркотиков цыганам в Коркино

Экс-замначальника полиции Федерягин задержали за покровительство цыган в Коркино

17 декабря 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Федерягин ушел на пенсию в марте 2023 года (архивное фото) Фото: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Сотрудники ФСБ Челябинской области 17 декабря задержали Сергея Федерягина, бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России. Федерягина подозревают в крышевании с 2021 по 2023 годы сети аптек, которая продавала наркотиков цыганам в Коркино. Что известно о Федерягине — в материале на URA.RU. Что известно о задержании Федерягина Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей аптеки за покровительство, полагает следствие. По данным URA.RU, аптека продавала сильнодействующие медицинские препараты представителям цыганской диаспоры в Коркино. За аптекой давно велось наблюдение. Федерягин, зная о продаже запрещенных веществ представителям цыганской диаспоры, за взятку не принимал меры административного и уголовного реагирования. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Федерягина задержали 17 декабря. Сотрудники ФСБ окружили его дома на Увильдах, рассказал URA.RU источник. Обыски провели в доме, в городской квартире и на бывшем месте работы подозреваемого. Мероприятия по расследованию продолжаются. Федерягин крышевал цыган с 2021 по 2023 годы, полагает следствие Фото: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области Какие посты занимал Федерягин Пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области стал для Федерягина на службе последним. Его он покинул в марте 2023 года. Эта же дата указана в официальной информации СУ СК как финишная в крышевании цыган со стороны Федерягина в Коркино. Никаких подводных камней в уходе Федерягина со службы не было, рассказывал в 2023 году URA.RU источник. Федерягин доработал до пенсии. На посту его сменил полковник Радик Гиздатов. Ранее в разные годы Федерягин занимал посты начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка. Центр по противодействию экстремизму Федерягин возглавил 7 декабря 2015 года. Приказ о назначении был подписан начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым. Местные требовали проверить цыган, живущих в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елена. Тело 40-летней женщины было найдено с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Вечером местные пришли мстить за убийство женщины в цыганский поселок. На последовавших после погромов встречах с представителями власти местные подчеркивали, что полиция и администрация крышует цыган в Коркино. Местные задавались вопросом: «На что живут цыгане? Они ведь нигде не работают». Вся актуальная информация о погромах в Коркино собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ Челябинской области 17 декабря задержали Сергея Федерягина, бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России. Федерягина подозревают в крышевании с 2021 по 2023 годы сети аптек, которая продавала наркотиков цыганам в Коркино. Что известно о Федерягине — в материале на URA.RU. Федерягин регулярно с 2021 по 2023 годы получал взятки от представителей аптеки за покровительство, полагает следствие. По данным URA.RU, аптека продавала сильнодействующие медицинские препараты представителям цыганской диаспоры в Коркино. За аптекой давно велось наблюдение. Федерягин, зная о продаже запрещенных веществ представителям цыганской диаспоры, за взятку не принимал меры административного и уголовного реагирования. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Федерягина задержали 17 декабря. Сотрудники ФСБ окружили его дома на Увильдах, рассказал URA.RU источник. Обыски провели в доме, в городской квартире и на бывшем месте работы подозреваемого. Мероприятия по расследованию продолжаются. Пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области стал для Федерягина на службе последним. Его он покинул в марте 2023 года. Эта же дата указана в официальной информации СУ СК как финишная в крышевании цыган со стороны Федерягина в Коркино. Никаких подводных камней в уходе Федерягина со службы не было, рассказывал в 2023 году URA.RU источник. Федерягин доработал до пенсии. На посту его сменил полковник Радик Гиздатов. Ранее в разные годы Федерягин занимал посты начальника Центра по противодействию экстремизму и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка. Центр по противодействию экстремизму Федерягин возглавил 7 декабря 2015 года. Приказ о назначении был подписан начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым. В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елена. Тело 40-летней женщины было найдено с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Вечером местные пришли мстить за убийство женщины в цыганский поселок. На последовавших после погромов встречах с представителями власти местные подчеркивали, что полиция и администрация крышует цыган в Коркино. Местные задавались вопросом: «На что живут цыгане? Они ведь нигде не работают». Вся актуальная информация о погромах в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.