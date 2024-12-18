18 декабря 2024

«Сидел на ней с ножом»: убийца зарезал мать на глазах у детей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сожитель зарезал мать на глазах у детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла ночью 19 декабря (архивное фото) Фото:

Убийство 24-летней Елизаветы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло на глазах ее детей. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

«Ночью соседи услышали крики. А когда открыли дверь, то увидели сожителя с ножом, который сидел на Лизе. Он встал и сказал, что не виноват. Мол, она сама. Убийство произошло на глазах ее старшего сына, остальные в это время спали», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло ночью 19 декабря в тагильском поселке Соколе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, сказали URA.RU в свердловском СКР.

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Убийство 24-летней Елизаветы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло на глазах ее детей. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Ночью соседи услышали крики. А когда открыли дверь, то увидели сожителя с ножом, который сидел на Лизе. Он встал и сказал, что не виноват. Мол, она сама. Убийство произошло на глазах ее старшего сына, остальные в это время спали», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло ночью 19 декабря в тагильском поселке Соколе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, сказали URA.RU в свердловском СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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