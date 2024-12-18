«Сидел на ней с ножом»: убийца зарезал мать на глазах у детей в Нижнем Тагиле

Убийство 24-летней Елизаветы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло на глазах ее детей. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.
«Ночью соседи услышали крики. А когда открыли дверь, то увидели сожителя с ножом, который сидел на Лизе. Он встал и сказал, что не виноват. Мол, она сама. Убийство произошло на глазах ее старшего сына, остальные в это время спали», — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло ночью 19 декабря в тагильском поселке Соколе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, сказали URA.RU в свердловском СКР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!