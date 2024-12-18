В Нижнем Тагиле зверски убили молодую мать четверых детей

ЧП произошло ночью
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко зарезали молодую мать четверых детей. ЧП произошло ночью 19 декабря, рассказал источник URA.RU.
По его словам, трагедия произошла в тагильском поселке Соколе. Тело убитой нашли соседи. Они же вызвали врачей и полицию. «В случившемся подозревают ее сожителя», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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