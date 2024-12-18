Происшествия Криминал В Нижнем Тагиле зверски убили молодую мать четверых детей 19 декабря 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + ЧП произошло ночью Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко зарезали молодую мать четверых детей. ЧП произошло ночью 19 декабря, рассказал источник URA.RU. По его словам, трагедия произошла в тагильском поселке Соколе. Тело убитой нашли соседи. Они же вызвали врачей и полицию. «В случившемся подозревают ее сожителя», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко зарезали молодую мать четверых детей. ЧП произошло ночью 19 декабря, рассказал источник URA.RU. По его словам, трагедия произошла в тагильском поселке Соколе. Тело убитой нашли соседи. Они же вызвали врачей и полицию. «В случившемся подозревают ее сожителя», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям