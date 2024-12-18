18 декабря 2024

В Нижнем Тагиле зверски убили молодую мать четверых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
ЧП произошло ночью Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко зарезали молодую мать четверых детей. ЧП произошло ночью 19 декабря, рассказал источник URA.RU.

По его словам, трагедия произошла в тагильском поселке Соколе. Тело убитой нашли соседи. Они же вызвали врачей и полицию. «В случившемся подозревают ее сожителя», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко зарезали молодую мать четверых детей. ЧП произошло ночью 19 декабря, рассказал источник URA.RU. По его словам, трагедия произошла в тагильском поселке Соколе. Тело убитой нашли соседи. Они же вызвали врачей и полицию. «В случившемся подозревают ее сожителя», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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