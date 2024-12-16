16 декабря 2024

Синоптики пообещали потепление в Свердловской области

В Свердловскую область придет потепление после 20-х числе декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки ожидаются от небольших до умеренных Фото:

В Свердловскую область придет потепление после 20-х чисел декабря. Однако перед этим в регионе похолодает в среднем до -15 градусов. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«На территории Свердловской области в ближайшие двое суток осадки ожидаются от небольших до умеренных. В пятницу, 20 декабря, снег почти прекратится, ночью выхолодит (из-за прояснений в облачности и ослабления ветра), но ненадолго, уже 21 декабря в течение дня вновь потеплеет», — следует из поста telegram-канала «Уральский Гидрометцентр».

Температура воздуха 18 декабря прогнозируется на уровне от -11 до -4 градусов. На следующий день будет холоднее — от -14 до -5 градусов, а 19 декабря ожидается, что ночная температура упадет максимум до -18, а дневная до -13 градусов.

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В Свердловскую область придет потепление после 20-х чисел декабря. Однако перед этим в регионе похолодает в среднем до -15 градусов. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «На территории Свердловской области в ближайшие двое суток осадки ожидаются от небольших до умеренных. В пятницу, 20 декабря, снег почти прекратится, ночью выхолодит (из-за прояснений в облачности и ослабления ветра), но ненадолго, уже 21 декабря в течение дня вновь потеплеет», — следует из поста telegram-канала «Уральский Гидрометцентр». Температура воздуха 18 декабря прогнозируется на уровне от -11 до -4 градусов. На следующий день будет холоднее — от -14 до -5 градусов, а 19 декабря ожидается, что ночная температура упадет максимум до -18, а дневная до -13 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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