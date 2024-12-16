Синоптики пообещали потепление в Свердловской области

В Свердловскую область придет потепление после 20-х чисел декабря. Однако перед этим в регионе похолодает в среднем до -15 градусов. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«На территории Свердловской области в ближайшие двое суток осадки ожидаются от небольших до умеренных. В пятницу, 20 декабря, снег почти прекратится, ночью выхолодит (из-за прояснений в облачности и ослабления ветра), но ненадолго, уже 21 декабря в течение дня вновь потеплеет», — следует из поста telegram-канала «Уральский Гидрометцентр».
Температура воздуха 18 декабря прогнозируется на уровне от -11 до -4 градусов. На следующий день будет холоднее — от -14 до -5 градусов, а 19 декабря ожидается, что ночная температура упадет максимум до -18, а дневная до -13 градусов.
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